Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé prêt à rester au FC Barcelone ? Il répond !

Publié le 11 avril 2021 à 9h15 par A.C.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé s’est exprimé au sujet de son avenir.

Très critiqué ces dernières années, Ousmane Dembélé semble enfin avoir trouvé sa place au FC Barcelone. Le Français aligne les prestations convaincantes, mais surtout, il le fait avec continuité ! Ironie du sort, son avenir semble se jour maintenant. Le contrat de Dembélé se termine en effet en juin 2022 et sans une prolongation, le Barça pourrait être contraint de le vendre. Le Paris saint-Germain serait notamment sur le coup, tout comme la Juventus, qui songerait à un échange avec Paulo Dybala.

«Mon avenir ? Je ne sais pas, il n’y a pas encore eu de discussion avec le club»