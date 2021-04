Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme coup de froid pour le grand projet de Laporta !

Publié le 11 avril 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de nombreux joueurs onéreux en vue du prochain mercato estival, le club catalan pourrait ne pas parvenir à concrétiser ses plans.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone tente d’ouvrir un nouveau cycle vertueux, et il est annoncé que cela passera par le recrutement de grands joueurs pour renforcer l’effectif actuel. Dans cette optique, le nom d’Erling Haaland est fréquemment associé au club catalan ces derniers temps, le Norvégien du Borussia Dortmund étant ciblé afin de prendre la succession de Luis Suarez un après son dépare à l’Atlético de Madrid. Dans le même temps, le FC Barcelone aimerait s’attacher les services de David Alaba, dont l’entourage réclamerait de grandes sommes en terme de prime à la signature et de salaire puisqu’il sera libre de tout contrat cet été.

Le FC Barcelone ne serait pas en mesure de recruter de gros joueur cet été