Mercato - Barcelone : Une décision imminente de Lionel Messi pour son avenir ? La réponse !

Publié le 10 avril 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone en fin de saison, l’international argentin serait encore loin d’être convaincu de la pertinence d’une prolongation au sein du club catalan.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit plus que jamais en pointillés. Et pour cause, faute de prolongation d’ici le 30 juin prochain, l’international argentin pourra quitter librement son club de toujours, chose qu’il souhaitait déjà faire l’été passé. Cependant, tandis qu’il est annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester City, le Barça n’aurait pas encore perdu l’espoir de convaincre son attaquant argentin de parapher un nouveau contrat en son sein. Mais les choses ne seraient pas si simples pour le FC Barcelone dans la mesure où Lionel Messi aurait besoin de grosses garanties pour rester.

Lionel Messi a besoin de davantage de garanties de la part du FC Barcelone