Mercato - OM : Cet espoir livre les raisons de son départ…

Publié le 10 avril 2021 à 23h45 par Th.B.

Étant passé par le centre de formation de l’OM qu’il a côtoyé pendant quatre saisons, Mohamed Simakan a pris la décision de ne pas aller au bout de son apprentissage à Marseille. Alors qu’il s’est engagé en faveur de Leipzig, Simakan a livré les raisons de son choix de quitter l’OM.

Contrairement à Boubacar Kamara ou encore Maxime Lopez, Mohamed Simakan n’a pas fait l’intégralité de sa formation à l’OM. En effet, de 2011 à 2015, le défenseur central français a fait ses classes au sein des équipes de jeunes de l’Olympique de Marseille avant de prendre la décision à ses quinze ans de quitter le club phocéen, où il est d’ailleurs né. La raison ? Un désaccord avec la direction en place à l’époque concernant la nature de son contrat. De quoi l’obliger à prendre une grande décision et à se relancer à Air Bel avant de parfaire sa formation à Strasbourg où il a explosé. Ce qui lui a permis de se révéler aux yeux du RB Leipzig qui l’a recruté afin de prendre la succession de Dayot Upamecano.

« Sur ce sujet, on n’est pas tombés d’accord »