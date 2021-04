Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Barça, PSG, City… Lionel Messi est plus que jamais dans le doute pour son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que son contrat au FC Barcelone expirera le 30 juin prochain, Lionel Messi serait plus que jamais partagé quant à la suite à donner à sa carrière, et ce dans un contexte où il est suivi par le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Une ère pourrait prendre fin le 30 juin prochain au FC Barcelone. Et pour cause, à cette date, Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au sein de son club de toujours. Pour l’heure, le moins que l’on puisse dire est que l’incertitude règne quant à son avenir, le sujet occupant les esprits bon nombre des observateurs du Barça. Une chose est pour l’instant certaine : l’Argentin a toutes les cartes en main pour son avenir. Tandis qu’il souhaitait s’en aller l’été dernier, Lionel Messi aura cette fois l’occasion de le faire en toute liberté. Tout ce qu’il a à faire pour cela, c’est de ne pas prolonger son contrat. De son côté, le FC Barcelone ne désespère pas de le convaincre de parapher un nouveau bail, Joan Laporta ayant fait de ce dossier la grande priorité de son début de mandat après avoir été élu à la tête des Blaugrana en mars dernier. Toute la question est maintenant de savoir ce que décidera Lionel Messi, et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, le doute règnerait plus que jamais dans l’esprit du natif de Rosario.

Entre rester et partir, Lionel Messi serait indécis !