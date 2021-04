Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli prépare un grand ménage !

Publié le 11 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Jorge Sampaoli est désormais aux commandes de l’OM, cette arrivée de l’Argentin devrait s’accompagner de nombreux départs dans les mois à venir.

Cet été, le mercato devrait être mouvementé à l’OM. En effet, sur la Canebière, un nouveau chapitre a débuté et le visage de l’équipe devrait considérablement changer sous l’impulsion de Pablo Longoria, le nouveau président, et Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur. Nommé sur le banc de l’OM, l’Argentin va tenter d’imposer sa patte à son effectif cet été. Et cela passera donc par plusieurs arrivées, mais aussi plusieurs départs. Et à ce sujet, Sampaoli aurait été clair en coulisse.

Des joueurs inaptes aux plans de Sampaoli ?