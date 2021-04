Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec à 40M€ d’Al-Khelaïfi suscite de gros regrets…

Publié le 11 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Pendant longtemps, le PSG a courtisé Allan, qui évoluait alors à Naples. Et si Aurelio De Laurentiis a été très ferme face à Nasser Al-Khelaïfi, il s’en mord aujourd’hui les doigts.

Suite au départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG a longtemps recherché ce milieu de terrain capable d’évoluer devant la défense. Et dans la capitale, on avait pourtant clairement identifié la cible il y a quelques mois, faisant d’Allan la grande priorité. Pendant plusieurs semaines, le PSG a négocié avec Naples pour acter l’arrivée du milieu de terrain brésilien, en vain. En effet, jamais Allan n’aura posé ses valises dans la capitale, finissant par rejoindre Everton. Mais si c’était à refaire, Aurelio De Laurentiis accepterait la proposition de Nasser Al-Khelaïfi.

« J'ai eu tort de ne pas vendre Allan au PSG »