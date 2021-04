Foot - OM

OM : La méthode Sampaoli fait déjà des étincelles à l’OM !

Publié le 10 avril 2021 à 13h15 par T.M.

Cela fait maintenant près d’un mois que Jorge Sampaoli est à la tête de l’OM. Alors que l’Argentin tente d’imposer sa méthode, cela ne manquerait pas d’interpeller certains de ses joueurs.

Pour prendre la succession d’André Villas-Boas, d’abord mis à pied puis remercié, l’OM et Pablo Longoria sont partis chercher Jorge Sampaoli au Brésil, où il officiait à l’Atlético Mineiro. Avec son caractère sanguin et sa passion pour le football, l’Argentin et Marseille sont fait pour s’entendre. D’ailleurs, pour Sampaoli, l’aventure a plutôt bien commencé pour lui sur la Canebière avec 3 victoires en 4 matchs. De même, ses messages semblent assez bien passer auprès de ses joueurs, qui se donnent sur le terrain. Pour autant, les méthodes de Jorge Sampaoli en choqueraient certains.

La méthode Sampaoli détonne !