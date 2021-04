Foot - OM

OM - Malaise : Après la crise, Longoria envoie un message fort aux supporters !

Publié le 4 avril 2021 à 7h00 par B.C.

Alors que l’OM a traversé une crise profonde en début d’année, Pablo Longoria a envoyé un message fort aux supporters phocéens.

En ce début d’année 2021, l’Olympique de Marseille a traversé une grosse crise sportive et institutionnelle qui a obligé Frank McCourt à réagir. Alors que le divorce était consommé entre la direction et les supporters, l’homme d’affaires américain a notamment décidé de nommer Pablo Longoria à la tête du club, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. L’Espagnol a rapidement rencontré les amoureux de l’OM afin de mettre fin à cette guerre, et négocier une nouvelle convention. Interrogé par Canal +, Pablo Longoria a affiché le souhait de nouer une relation plus apaisée avec les groupes de supporters.

« L’OM ne peut pas exister sans ses supporters »