Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli, Payet... Riolo n'est pas convaincu par le renouveau de l'OM !

Publié le 6 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Malgré le bilan positif de l'OM version Sampaoli, Daniel Riolo n'est pas encore pleinement convaincu.

Arrivé sur le banc de l'OM le 10 mars dernier, Jorge Sampaoli vient d'enchaîner 3 victoires en 4 matches qui permettent au club phocéen d'être de nouveau en course pour la 5e place qualificative pour la Ligue Europa et actuellement détenue par le RC Lens. Cependant, au micro de l' After , Daniel Riolo assure qu'il n'est pas encore convaincu par le jeu proposé par Sampaoli et prend pour exemple la victoire de l'OM contre Dijon dimanche soir (2-0).

«L'OM est très loin du niveau d’une équipe comme Lens»