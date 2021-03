Foot - OM

OM - Polémique : Longoria et Sampaoli agacés par le cas Lirola ?

Publié le 30 mars 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors que Pol Lirola fait l’objet d’une grosse polémique en Espagne pour avoir organisé une fête avec son coéquipier Leonardo Balerdi, la direction de l’OM n’aurait pas franchement apprécié cette attitude de la part de ses deux joueurs qui devraient être rappelés à l’ordre.

La nouvelle a beaucoup fait parler lundi en Espagne : Pol Lirola s'est fait surprendre par la police en pleine organisation de fête dans une maison louée pour l’occasion, avec environ 30 personnes concernés. Un procédé bien sûr illégal par les temps qui courent avec les restrictions sanitaires, d’autant qu’un autre joueur de l’OM faisait partie des convives : Leonardo Balerdi. Et cette polémique n’est pas franchement du goût de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli à l’OM…

Sampaoli et Longoria n’ont pas apprécié