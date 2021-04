Foot - OM

OM : Sampaoli envoie un message à ses joueurs après Dijon !

4 avril 2021

Malgré la victoire de l'OM contre Dijon ce dimanche (2-0), Jorge Sampaoli est conscient que tout n’est pas encore parfait et sait déjà sur quels points faire travailler ses joueurs.