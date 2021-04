Foot - OM

Montpellier - OM : La victoire marseillaise qui peut tout changer !

A sept journées de la fin du championnat, l’OM est toujours en course pour l’Europe. A un petit point de Lens, le match de samedi (21h) à Montpellier s’annonce capital pour les deux formations.

Sixième de Ligue 1, l’OM voit sa saison prendre une tournure compliquée. Le club vit un épisode 2020-2021 difficile avec tous les chamboulements en interne et les contre-performances sportives qui s’enchaînent. Malgré tout, l’arrivée de Jorge Sampaoli a offert un regain de confiance à ses joueurs et un peu aux supporters. A un petit point de Lens, cinquième, l'OM est toujours en course et une place européenne est toujours possible. Même si la cinquième place est d’ordinaire prévue pour l’Europa Conference League, nouvelle compétition de l’UEFA, il est fort probable qu’elle soit finalement qualificative pour l’Europa League. Si Monaco, Lyon ou Paris gagnent la Coupe de France, alors les cartes seront redistribuées et cette cinquième place enverra peut-être l’OM en Europa. Une victoire contre Montpellier, ce samedi (21h), est donc impérative.

L'OM vainqueur, Milik buteur

Pour cette rencontre, notre pronostic va à… l'OM. Un succès pour bien enchaîner avec le succès contre Dijon (2-0, un match dans lequel nous avions donné le bon pronostic le week-end dernier) et se replacer idéalement pour l'Europa League. Bien entendu, cela ne serait qu'un lot de consolation pour les supporters olympiens, friands de Ligue des Champions. Mais en vue du mercato d'été, cette cinquième place n'est pas négligeable. Pour convaincre Milik, Thauvin, Balerdi, Lirola et les autres de rester, un deuxième match en semaine serait un argument supplémentaire. Surtout que l'OM est toujours capable de nous gratifier d'un beau parcours en Coupe d'Europe, à l'image de l'épopée 2018. Raison de plus pour aborder le match de Montpellier de la meilleure des manières…



Car une victoire pourrait tout changer. Si Lens fait un faux-pas, une victoire olympienne replacerait les Phocéens à la cinquième place du championnat. Mais l’OM doit aussi regarder derrière et Montpellier n’est qu’à 3 points. Invaincus depuis le 30 janvier, les Héraultais ont trouvé leur rythme de croisière. Portés par une attaque de feu composée de Laborde, Delort et Mavididi, les Montpelliérains aimeraient bien créer la surprise et coiffer l’OM au poteau. Depuis 2016, les Marseillais n’ont jamais gagné à la Mosson. Et s’ils doivent impérativement gagner, ils ne doivent surtout pas perdre… Relancer le MHSC dans la course à l’Europe serait se tirer une balle dans le pied. Conscient de l’importance de cette rencontre, Jorge Sampaoli redoute son adversaire. « C'est un match important, celui-là du point de vue de la proximité de Montpellier au classement. Un match contre un adversaire qui propose un jeu très direct et pragmatique. Nous devons tout faire pour les étouffer », a déclaré le technicien argentin hier en conférence de presse. Pour ne rien arranger, l’OM sera une nouvelle fois privé de Jordan Amavi et Valentin Rongier. Absents depuis plusieurs mois, les deux joueurs n’ont toujours pas repris l’entraînement, malgré un test. « Les blessures se sont avérées plus graves après le diagnostic des médecins. Pour l'instant, ils n'ont pas pu reprendre », s’est agacé Sampaoli. Ce samedi, l’OM n’aura pas le droit à l’erreur.