PSG-LOSC, OM-Dijon… Nos pronostics pour la 31e journée de Ligue 1 !

Publié le 2 avril 2021 à 15h20 par Alexis Bernard mis à jour le 2 avril 2021 à 15h38

Après la trêve internationale, la Ligue 1 est de retour avec de très belles affiches. Et notamment un PSG-LOSC, gros choc de cette 31e journée de Ligue 1. Voici les pronostics de la rédaction.

Le sprint final de la Ligue 1 va commencer. Et le suspense est là, à bien des étages. Pour la course au titre, tout d’abord. A huit journées de la fin du championnat, quatre équipes sont encore en course et se tiennent en quatre points : Le PSG et le LOSC (63 points), l’OL (60) et Monaco (59). Derrière, le trou est fait et il sera impossible pour Lens, l’OM ou Rennes de revenir (à moins d’un miracle). Et cette 31e journée propose justement un choc entre les deux premiers du classement, le PSG et le LOSC. Pour cette rencontre, pas de surprise : victoire du PSG. Paris ne ratera pas l’occasion de prendre seul la tête du classement et de filer tout droit vers un nouveau titre. Un match parfait pour préparer le prochain choc de Ligue des Champions, en quart de final, contre le Bayern Munich.

Lyon coince, l’OM se relance