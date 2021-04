Foot - PSG

PSG - LOSC : Un Mbappé des très grands soirs contre Lille ?

Publié le 2 avril 2021 à 12h50 par Alexis Bernard

Sur le devant de la scène depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé a affiché son agacement face aux critiques. Piqué au vif, la star du PSG pourrait une nouvelle fois répondre sur le terrain lors du choc face au LOSC (samedi, 17h).

Lassé d’être l’objet des critiques, Kylian Mbappé a laissé échapper un long filet de rancœur à l’égard des médias français, un peu trop sur son dos à son goût : « À un moment, ça fatigue, oui. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger, qui ne reviennent en France que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps, alors ça parle beaucoup plus. Mais je connaissais ce contexte en signant à Paris. » Comme s’il préparait le terrain de son départ, Kylian Mbappé sait qu’il est attendu au tournant pour son avenir. Son contrat se termine dans un peu plus d’un an et comme les supporters parisiens, les dirigeants du club veulent savoir ce qu’il compte faire. Prolonger ou partir, le champion du monde est sous pression. Mais à la place de son verdict, le prodige du football tricolore a bien l’intention de répondre à sa manière…

Mbappé veut frapper fort !