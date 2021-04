Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria avait reçu un énorme appel du pied pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 11 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Nasser Larguet a assuré l’intérim sur le banc de l’OM après le départ d’André Villas-Boas, Rolland Courbis révèle qu’il aurait aimé gérer cette tâche.

Juste après le mercato d’hiver, André Villas-Boas a été démis de ses fonctions pour avoir clairement critiqué sa direction en conférence de presse. Pris de court, les dirigeants de l’OM ont ainsi demandé à Nasser Larguet, directeur du centre de formation du club, d’assurer un intérim qui aura finalement duré plus d’un mois jusqu’à l’arrivée de Jorge Sampaoli. Mais Rolland Courbis assure qu’il était prêt à prendre le poste jusqu’à la fin de la saison.

Courbis était prêt à revenir à l’OM