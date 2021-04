Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme sérieusement pour cette cible de longue date de Koeman !

Publié le 11 avril 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé comme étant en quête de renforts dans son entrejeu, le club catalan aurait bel et bien coché le nom d’un joueur de Liverpool dans cette optique.

À l’aube de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le FC Barcelone a de nombreux chantiers afin de renforcer son effectif. En premier lieu, le club catalan est annoncé en quête d’un nouvel avant-centre qui prendrait la succession de Luis Suarez, parti il y a un an du côté de l’Atlético de Madrid. Dans cette optique, les noms de Memphis Depay et d’Erling Haaland sont cités avec insistance sur les tablettes du Barça. Plus encore, l’écurie barcelonaise serait aussi en quête d’un renfort en défense centrale et pourrait dans cette perpective accueillir Eric Garcia le 30 juin prochain au terme de son contrat à Manchester City.

Georginio Wijnaldum serait bien dans le viseur du Barça !