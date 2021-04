Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau se resserre pour cette piste à 0€ !

Publié le 10 avril 2021 à 21h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone soit susceptible de lancer les grandes manoeuvres pour se renforcer en défense centrale, le club culé ne serait pas intéressé par le profil de Jerome Boateng, au même titre que le Borussia Dortmund.

À l’occasion du prochain mercato estival, le FC Barcelone devrait considérablement se renforcer dans le secteur défensif. En plus d’Eric Garcia dont la signature semble entérinée, lui qui sera libre de tout contrat cet été, l’administration de Joan Laporta chercherait à recruter un autre défenseur central alors que des ventes de Clément Lenglet et Samuel Umtiti seraient prises en considération du côté de Barcelone. La rumeur Jerome Boateng a pris de l’ampleur vendredi et a été initiée par le journaliste de Sport BILD , Christian Falk. Depuis, beaucoup de choses se sont passées.

Après le Barça, le Borussia Dortmund fermerait la porte à Boateng