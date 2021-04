Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille avec José Mourinho pour un coup à 0€ ?

Publié le 9 avril 2021 à 21h00 par Th.B.

En quête d’un autre défenseur central en plus d’Eric Garcia qui devrait arriver cet été, le FC Barcelone penserait à Jerome Boateng, qui sera lui aussi agent libre. Néanmoins, Tottenham serait aussi dans le coup.

Depuis la nomination d’Hans-Dieter Flick en novembre 2019 pour succéder à Niko Kovac, Jerome Boateng a retrouvé une place de titulaire indiscutable et par la même occasion, de sa superbe. Redevenu un cador de la défense centrale du Bayern Munich immédiatement après la prise de fonctions de Flick au poste d’entraîneur du Bayern Munich, Boateng a semble figurer dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival, Leonardo ayant ouvert plusieurs pistes dans l’optique de recruter un défenseur central pour combler le départ de Thiago Silva à Chelsea. Finalement, Boateng est resté à Munich où il aurait pu signer une prolongation de contrat, comme il en a été question dans la presse. Directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic a mis un terme à tout suspense en annonçant à Sky Deutschland le départ de Jerome Boateng cet été, soit à l’expiration de son contrat « C'était une décision commune de la direction du club et l'entraîneur était également impliqué. J'ai expliqué ça à Jérôme, il l'a compris et il partira par la grande porte. »

Le Barça ou Tottenham pour Jerome Boateng ?