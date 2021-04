Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé jette un froid sur son avenir, Pochettino lui répond !

Publié le 19 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé continue de faire débat, Mauricio Pochettino a interpellé son attaquant dont le contrat s'achève en juin 2022.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, s'il refuse de prolonger au PSG, une vente cet été sera inévitable afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre dans un an. Par conséquent, les tensions sont importantes dans ce dossier d'autant plus que le Real Madrid est toujours à l'affût pour recruter le Champion du monde.

Mbappé botte en touche, Pochettino plus optimiste