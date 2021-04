Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé joue un terrible coup à Laporta !

Publié le 18 avril 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé serait réticent à négocier avec ses dirigeants et voudrait attendre la fin de la saison avant de discuter. Une situation qui commencerait à inquiéter les dirigeants catalans.

Le FC Barcelone a remporté son premier trophée sous l’ère Ronald Koeman. En finale de Copa del Rey, le club catalan a battu l’Athletic Bilbao (5-0) et a pour objectif, désormais, de remporter le titre de champion d’Espagne. Ce samedi, l’entraîneur néerlandais avait opéré des choix forts, laissant par exemple sur le banc Ousmane Dembélé. Auteur d’une très bonne saison et débarrassé de ses blessures, le joueur français n’est rentré que pour disputer les dernières secondes. Mais recruté contre un chèque de 135M€ en 2017 pour remplacer Neymar, Dembélé, sous contrat jusqu'en 2022, ne manque pas de temps en Catalogne et est aujourd’hui épanoui au sein de son équipe. « Je suis bien ici, je me sens bien. On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président. Un président que j'ai vu, que je ne connais pas trop, qui a fait l'histoire du Barça, qui est proche des joueurs. On verra bien » avait-il déclaré, il y a quelques jours au micro de BeIN SPORTS . Le FC Barcelone voudrait le conserver et aurait amorcé une première approche, mais la situation interrogerait sérieusement les responsables blaugrana.

Les négociations à l'arrêt

Selon Sport , le dossier Ousmane Dembélé devrait être l’une des grandes priorités de la direction sportive dans les prochaines semaines. Les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient trouver un accord avec le champion du monde, afin qu'il prolonge son bail. Mais si l’on en croit les informations divulguées par le média espagnol, les discussions seraient à l’arrêt. Les négociations n’avanceraient pas et cette situation commencerait à inquiéter sérieusement Joan Laporta et son équipe. L’entourage d’Ousmane Dembélé semble réticent à accepter la proposition du FC Barcelone et à signer un nouveau contrat.

Le clan Dembélé voudrait gagner du temps