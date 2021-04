Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse catalane en rajoute une couche sur Neymar !

Publié le 18 avril 2021 à 9h15 par La rédaction

Alors que Neymar est sur le point de prolonger son contrat au PSG, la presse catalane affirme une fois de plus que l’international brésilien est en réalité encore loin de renouveler son bail.

Arrivant au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, Neymar voit son avenir s’écrire à long terme dans la capitale française qu’il a pourtant longtemps souhaité quitter. En effet, comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité, l’international brésilien a trouvé un accord pour prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec une option pour une saison supplémentaire. Tout est calé entre les parties, et la seule interrogation est désormais de savoir à quel moment le PSG effectuera l’annonce tant attendue. Cependant, la presse catalane refuse de l’entendre de cette oreille, puisqu’elle affirme depuis quelques jours que Neymar n'a toujours pas oublié le FC Barcelone.

Le dossier Neymar bien plus compliqué qu’imaginé ?