Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour Camavinga !

Publié le 18 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Courtisé par le Real Madrid et ce depuis un bon moment désormais, Eduardo Camavinga ne sera pas fixé sur son avenir avant la fin de la saison.

Et si le prochain mercato était synonyme de transfert pour Eduardo Camavinga ? Lors de la dernière fenêtre estivale des transferts, celui qui est par la suite devenu international français a fait tourner la tête des plus grands clubs d’Europe dont le Real Madrid, le PSG, le Borussia Dortmund, Manchester United ou encore le Milan AC. Finalement, Camavinga avait fait le choix de poursuivre sa progression au Stade Rennais. Néanmoins, alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022 et qu’il a récemment confié ses intérêts à l’agence de Jonathan Barnett, représentant de Gareth Bale notamment, Eduardo Camavinga pourrait plier bagage puisque les négociations pour une éventuelle prolongation de contrat ou pour un départ sont prévues pour la fin de la saison comme le directeur technique du Stade Rennais l’a souligné.

« Les décisions sont prises en fin de saison »