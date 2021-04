Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rennes donne rendez-vous à Eduardo Camavinga !

Publié le 16 avril 2021 à 23h30 par Th.B.

Par le biais de son directeur technique Florian Maurice, le Stade Rennais a fait savoir à Eduardo Camavinga que les discussions pour son avenir n’auront lieu qu’une fois la saison terminée, lui qui figure dans les petits papiers du Real Madrid notamment.

« Je suis sceptique à ce sujet. C'est plutôt improbable. Pourquoi ? Le facteur temps, les besoins et exigences de position du Bayern Munich, et les alternatives dont dispose Eduardo Camavinga sur le marché international » . Voici le message qu’un membre de l’agence qui gère les affaires d’Eduardo Camavinga a tenu à Sport1 au sujet d’une potentielle arrivée d’Eduardo Camavinga au Bayern Munich. Néanmoins, le milieu de terrain du Stade Rennais ferait toujours tourner la tête du Real Madrid à l’instar de l’été dernier, moment où l’international français avait pris la décision de poursuivre sa progression au sein de son club formateur breton. Lors du prochain mercato, la donne pourrait concrètement changer puisqu’il ne sera plus qu’à une année de l’expiration de son contrat. Et que ce soit au sujet d’une prolongation ou pour un transfert, les discussions sont reportées à la fin de la saison.

« On a dit qu’on prendrait acte avec lui à la fin de la saison »