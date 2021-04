Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce détail qui pourrait tout changer pour Dybala...

Publié le 16 avril 2021 à 23h15 par A.C.

Paulo Dybala, dont le contrat avec la Juventus court jusqu’en juin 2022, a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain.

Avec Kylian Mbappé qui n’a toujours pas donné une réponse claire pour son avenir, Leonardo multiplie les pistes en cas d’échec. Une de ces pistes mènerait notamment à Paulo Dybala, qui a notamment été très proche du Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2019. Le numéro 10 de la Juventus traverse peut-être la pire période de sa carrière et sa prolongation est plus que jamais compromise. Sport Mediaset a d’ailleurs tout récemment annoncé que la décision de vendre Dybala dès cet été aurait déjà été prise par les Bianconeri , surtout à cause des demandes excessivement élevées de son agent.

Dybala, un véritable atout économique pour la Juventus