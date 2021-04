Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus a tranché pour Dybala !

Publié le 16 avril 2021 à 1h15 par A.C.

Paulo Dybala devrait quitter la Juventus lors du prochain mercato estival, à un an de la fin de son contrat.

Déjà proche d’un départ en 2019, Paulo Dybala pourrait mettre un terme à son aventure à la Juventus cet été. La Gazzetta dello Sport a en effet annonce qu’'il existerait de grosses tensions entre Dybala, son agent et les dirigeants de la Juventus. Une prolongation semble donc compromise et la Juve devrait donc le vendre. Leonardo aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais Il Corriere dello Sport a annoncé que la Juve serait actuellement en contact avec le FC Barcelone, Chelsea et Tottenham.

Entre la Juve et Dybala, c’est bel et bien fini