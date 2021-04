Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel acteur de taille rebat les cartes pour Kean !

Publié le 15 avril 2021 à 18h15 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean est très apprécié par le PSG et la Juventus... mais un troisième club pourrait tout remettre en question.

L’avenir de Moise Kean est encore loin d’être fixé. L’attaquant est en effet de propriété d’Everton, qui l’a prêté au Paris Saint-Germain l’été dernier, sans aucune option d’achat. Les belles prestations de l’Italien cette saison ont poussé Leonardo à envisager de le garder, une option qui plait d’ailleurs à Kean, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Mais la Juventus, qui n’est autre que le club formateur de Kean, souhaiterait absolument le récupérer. Mino Raiola aurait d’ailleurs été récemment aperçu à Turin, afin d’évoquer l’avenir de son protégé.

L’Inter pourrait jouer le trouble-fête