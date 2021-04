Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola risque de jouer un sale tour à Leonardo pour Kean…

Publié le 15 avril 2021 à 10h45 par Th.B.

Agent de Moise Kean, Mino Raiola aurait profité d’une entrevue avec la Juventus afin d’évoquer les dossiers Gianluigi Donnarumma et celui de l’attaquant d’Everton. Le PSG va devoir se frotter à la Juve pour Kean…

Mino Raiola gère les intérêts de gros noms du football européen dont les affaires de Moise Kean, joueur prêté par Everton pour la saison au PSG. Leonardo voudrait s’entendre avec le clan Kean et les dirigeants des Toffees pour que le transfert de l’international italien de 21 ans soit définitif au sein du club de la capitale. Néanmoins, du point de vue du principal intéressé, rien n’est arrêté pour la suite de sa prometteuse carrière comme il l’a fait savoir mardi soir au micro de Sky Sport . « Je ne sais pas, je profite du moment, nous sommes en demi-finale de Ligue des Champions, il y aura encore du travail à l'avenir. Maintenant, je me concentre sur le PSG. Mon futur, je ne le connais pas encore ». Et une autre option prendrait sérieusement forme pour Moise Kean.

Une rencontre Juventus/Raiola pour Moise Kean