Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mauro Icardi s’écrit à…

Publié le 15 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Après seulement deux saisons passées au PSG dont une en prêt, Mauro Icardi pourrait déjà plier bagage et retrouver la Serie A. Ce serait ce pour quoi sa représentante Wanda Nara travaillerait en coulisse.

Définitivement recruté en fin de saison dernière pour la coquette somme de 50M€ hors bonus auprès de l’Inter après un prêt plutôt concluant, Mauro Icardi pourrait seulement une saison après faire ses valises. En effet, le PSG chercherait sous l’impulsion de son directeur sportif Leonardo à boucler le transfert de Moise Kean toujours contractuellement lié à Everton. Icardi serait susceptible d’être sacrifié, lui et son salaire brut de 10M€ par an qui pèse dans la masse salariale du PSG lorsque le club est en pleines négociations avec Kylian Mbappé pour le prolonger. Une situation qui n’aurait pas échappé à sa conjointe et représentante Wanda Nara.

Wanda Nara travaille pour un retour en Italie