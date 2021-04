Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid perd une cartouche pour Kylian Mbappé…

Publié le 15 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Pouvant être utilisé comme monnaie d’échange par le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé, Vinicius Junior n’aurait pas l’intention de troquer la tunique merengue pour celle du PSG.

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé à l’intersaison si aucun accord ne venait à être trouvé avec le joueur et son entourage d’ici l’ouverture du mercato estival. En effet, l’attaquant du PSG n’est lié que jusqu’en juin 2022 et le comité de direction parisien n’aurait d’autre choix que de le laisser filer au Real Madrid ou ailleurs cet été si sa situation contractuelle restait telle qu’elle. Ne disposant pas spécialement d’une marge financière illimitée en partie en raison des répercussions économiques dues au Covid-19, le Real Madrid songerait à inclure Vinicius Junior dans une éventuelle opération qui a pour but d’attirer Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu. Mais du point de vue de l’ailier du Real Madrid, un départ ne serait pas d’actualité.

Vinicius Junior ne veut pas quitter le Real Madrid