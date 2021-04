Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaifi prévient clairement Neymar et Mbappe !

Publié le 15 avril 2021 à 2h00 par A.M.

Après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour envoyer un message clair concernant l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG s'est hissé en demi-finale de la Ligue des Champions. Battus au Parc des Princes par le Bayern Munich (0-1), les Parisiens ont profité de leur victoire à l'aller (3-2) pour se qualifier. Euphorique après ce résultat, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour évoquer l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar dont les contrats prennent fin en juin 2022. Et comme à son habitude, le président du PSG s'est montré très clair à ce sujet.

Al-Khelaïfi veut conserver Neymar et Mbappé