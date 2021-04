Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 14 avril 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 14 avril 2021 à 8h21

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin 2022, Neymar est tout proche de parapher un nouveau bail. Et à l’issue de la qualification du club de la capitale en demi-finale de la Ligue des Champions, l’international brésilien a semble-t-il scellé pour de bon son avenir à Paris.

Le feuilleton Neymar semble bel et bien connaitre son épilogue. En effet, sous contrat jusqu’en 2022, l’international brésilien de 29 ans est tout proche de prolonger son bail pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Comme nous vous l’avons annoncé, tout est calé entre les différentes parties dans cette optique, et ce n’est plus qu’une question de jours avant que la grande annonce de la nouvelle soit effectuée par le PSG. Cependant, cette tendance n’a pas empêché la presse catalane de remettre une pièce dans la machine dans le feuilleton liant Neymar au FC Barcelone ces derniers jours, celle-ci affirmant que le natif de Mogi das Cruzes souhaitait une nouvelle fois revenir en Catalogne cet été et non plus prolonger au PSG.

« La prolongation au PSG n'est plus un sujet »