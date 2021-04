Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce joueur qui refroidit Claude Puel pour cet été !

Publié le 14 avril 2021 à 7h00 par A.M.

Convoité par l'ASSE, Andreaw Gravillon, prêté par l'Inter Milan à Lorient, n'écarte pas l'idée de rester chez les Merlus la saison prochaine malgré la situation délicate au classement.

Cet été, l'une des priorités de l'AS Saint-Etienne sera de recruter un défenseur central. Et pour cause, le départ de Wesley Fofana n'a toujours pas été compensé. Dans cette optique, TMW assure que Claude Puel apprécie le profil de Andreaw Gravillon (23 ans), prêté à Lorient par l'Inter Milan où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023. Interrogé sur la possibilité de rester chez les Merlus, Andreaw Gravillon semble d'ailleurs prêt à toutes les éventualités concernant son avenir.

Andreaw Gravillon prêt à rester à Lorient ?