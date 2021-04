Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deschamps rend un grand service à Perez pour Zidane !

Publié le 14 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au Real Madrid, Zinedine Zidane serait prêt à attendre que la place de sélectionneur de l'équipe de France se libère pour quitter le club merengue.

L'avenir de Zinedine Zidane est un sujet récurrent en Espagne. Et pour cause, il se murmure que le technicien français pourrait quitter ses fonctions dès cet été, à un an de la fin de son contrat. Comme en 2018, il pourrait donc décider de quitter lui-même le Real Madrid. toutefois, selon les informations d'Eduardo Inda, directeur d' OK Diario , Zinedine Zidane pourrait finalement se résoudre à attendre 2022, soit l'échéance de son contrat. Et pour cause, Didier Deschamps en engagé avec l'équipe de France jusqu'à la Coupe du monde au Qatar.

Zidane prêt à attendre le départ de Deschamps ?