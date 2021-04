Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mbappé directement lié à Zidane ? La réponse !

Publié le 13 avril 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, son éventuelle venue en Espagne ne sera pas dictée par l’avenir de Zinedine Zidane au terme de cette saison.

À un peu plus d’un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est désormais à la croisée des chemins au PSG. En effet, s’il décide de ne pas prolonger son contrat d’ici cet été, l’international français sera alors vendu par le club parisien cet été dans la mesure où les Parisiens ne peuvent pas prendre le risque de le voir s’en aller libre un an plus tard. Toute la question est désormais de savoir ce que décidera Kylian Mbappé d’ici le terme de cette saison quant à son avenir, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces, l’écurie madrilène souhaitant vivement l’arracher au PSG afin d’en faire la tête de gondole de son projet.

Un départ de Zinedine Zidane ne remettrait pas en question la venue de Kylian Mbappé