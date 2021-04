Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a déjà scellé ce dossier chaud !

Publié le 13 avril 2021 à 1h30 par A.D.

Arrivé de Porto à l'été 2019, Eder Militao a su tirer son épingle du jeu cette saison. A tel point que la direction du Real Madrid aurait déjà annoncé à son défenseur brésilien qu'il comptait sur lui pour l'exercice 2021-2022.

Alors qu'il enchainait les gros matchs avec Porto, Eder Militao a été remarqué par le Real Madrid. Désireuse de s'offrir les services de l'international brésilien, la direction merengue est allée jusqu'à proposer une somme proche de 50M€ au FC Porto à l'été 2019. Une offre que le club portugais ne pouvait pas refuser. Alors qu'il a posé ses valises au Real Madrid, Eder Militao a vécu des débuts plus que difficile à la Maison-Blanche . Mais cette saison, il sort la tête de l'eau. Profitant des absences conjugués de Raphaël Varane et de Sergio Ramos, Eder Militao fait son trou et enchaine les performances XXL ces dernières semaines. Ce qui n'a pas échappé à la direction du Real Madrid.

Zinedine Zidane voudrait garder Eder Militao cet été