Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 12 avril 2021 à 22h10 par A.D.

Erling Haaland voudrait rejoindre le Real Madrid ou Manchester City, mais il aurait peu de chances de quitter le Borussia Dortmund cet été. Ainsi, le buteur norvégien pourrait finalement parapher un nouveau contrat avec le BVB pour dépasser les 8M€ annuels qu'il percevrait déjà actuellement.

Alors qu'il enchaine les performances XXL avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi de très près par les meilleures écuries européennes. Plus précisément, le buteur norvégien séduirait le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester United et City, qui voudraient, tous, s'attacher ses services cet été. De son côté, Erling Haaland verrait d'un bon oeil l'idée de quitter le Borussia Dortmund. D'ailleurs, la pépite de 20 ans aurait même fait du Real Madrid et de Manchester City ses priorités en cas de départ selon Sport 1 . Toutefois, son voeu ne devrait pas être exaucé cet été.

Un nouveau contrat à Dortmund pour Haaland ?