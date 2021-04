Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce fracassante sur l'avenir d'Haaland !

Publié le 12 avril 2021 à 10h30 par A.M.

Alors qu'il agite tout le football européen, Erling Braut Haaland pourrait finalement rester au Borussia Dortmund. C'est en tout cas le plan prévu Michael Zorc, directeur sportif du club de la Ruhr.

S'il y a bien un joueur qui affole le marché, c'est Erling Braut Haaland. Le buteur norvégien empile les buts et le record de précocité depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020 et de telles prestations ne passent pas inaperçues auprès des plus grands clubs européens. En effet, tous les cadors s'arrachent Erling Braut Haaland, à commencer par le Real Madrid et le FC Barcelone. Mino Raiola et le père de l'ancien attaquant du RB Salzbourg se sont d'ailleurs récemment rendus en Espagne afin de rencontrer les dirigeants des deux clubs tandis que Manchester City, Manchester United et Chelsea seraient également dans la course.

Le Borussia veut garder Haaland