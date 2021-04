Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mino Raiola prépare une opération légendaire pour Erling Haaland !

Publié le 11 avril 2021 à 9h00 par La rédaction

Alors qu’Erling Haaland est convoité par presque toute l’Europe, son agent Mino Raiola aurait des plans records concernant le prodige norvégien et son avenir.

Aux côtés de Kylian Mbappé, Erling Haaland est sans doute le joueur le plus désiré du marché des transferts. À seulement 20 ans, le Norvégien empile les buts avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020 et ses statistiques sont tout simplement impressionnantes (34 matchs, 33 buts, 10 passes décisives toutes compétitions confondues). Presque tous les grands noms européens veulent se l’arracher. Ainsi, l’agent du joueur, Mino Raiola, avait débuté sa tournée des clubs, en commençant par le Real Madrid et le FC Barcelone, il y a quelques jours en compagnie du père Alf-Inge Haaland pour discuter de l’avenir d’Erling Haaland et y afficher de folles exigences. Même si Raiola avait réfuté ces informations, le Mirror en rajoute une couche.

Salaire record pour Erling Haaland

En effet, le média britannique affirme que Mino Raiola aurait prévu de faire d’Erling Haaland le premier joueur à toucher plus de 1M€ par semaine. Plus encore, le célèbre agent aurait des conditions personnelles concernant le prodige norvégien. Avec ce salaire, l’attaquant de 20 ans surpasserait des joueurs comme Lionel Messi, actuel footballeur le mieux payé au monde avec environ 575 000€ hebdomadaire. Mino Raiola justifierait ces montants par le talent incroyable d'Erling Haaland et ses statistiques stratosphériques. Cela pourrait avoir comme impact d’écarter la plupart des prétendants à l'ancien du RB Salzbourg, mais l’agent du joueur penserait que quelques clubs comme Manchester City, le PSG ou encore le Real Madrid sont en mesure de combler ses demandes. À voir ce qu'il se passera dans les semaines à venir. Affaire à suivre.