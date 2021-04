Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte s'ouvre pour Laporta et Pérez avec Haaland !

Publié le 10 avril 2021 à 19h00 par D.M.

Manchester City et Manchester United auraient décidé de mettre de côté le dossier Erling Braut Haaland en raison du prix réclamé par le Borussia Dormtund, 180M€.

Agé de 20 ans, Erling Braut Halaand devrait marquer le prochain mercato estival de son empreinte. Auteur d’une saison remarquable sous le maillot du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien impressionne les dirigeants des plus grands clubs européens comme ceux du FC Barcelone et du Real Madrid. Son agent, Mino Raiola, accompagné du père du joueur, s’est d'ailleurs rendu en Espagne il y a quelques jours afin de rencontrer le président de la formation blaugrana, Joan Laporta, et José Angel Sanchez, directeur général du Real Madrid. Mais Erling Braut Haaland suscite également l’intérêt de plusieurs formations de Premier League.

Haaland trop cher pour les deux clubs mancuniens