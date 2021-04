Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message lourd de sens de cette pépite sur son avenir !

Publié le 11 avril 2021 à 23h30 par D.M.

Prêté avec option d'achat par le Real Madrid à l'AS Roma, Borja Mayoral a annoncé qu'il se plaisait au sein du club italien.

Le Real Madrid ne compte pas se montrer discret lors du prochain mercato estival. Selon la presse espagnole, le club merengue souhaiterait recruter Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, deux jeunes joueurs désirés sur le continent européen. Afin de mener à bien ses objectifs, Florentino Perez devra renflouer ses caisses et alléger la masse salariale en se séparant de plusieurs éléments. Prêté avec option d’achat par le Real Madrid à l’AS Roma, Borja Mayoral ne sera pas retenu et pourrait s’engager définitivement avec le club italien.

« Ici, à la Roma, je me sens bien, je suis heureux »