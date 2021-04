Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait bouclé un dossier colossal !

Publié le 11 avril 2021 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Luka Modric aurait accepté de baisser son salaire de 10% pour prolonger son bail d'une saison. Si rien n'aurait été signé pour le moment, le vice-champion du monde croate serait tout de même assuré de continuer son aventure avec le Real Madrid.

Cet été, Zinedine Zidane pourrait perdre trois joueurs importants de son effectif. En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos, Luka Modric et Lucas Vazquez pourraient faire leur valise et quitter le Real Madrid librement et gratuitement cet été. En effet, les trois hommes peuvent déjà négocier leur départ avec le club de leur choix depuis le 1er janvier. En difficulté pour prolonger Sergio Ramos et Lucas Vazquez, Zinedine Zidane n'aurait plus rien à craindre pour Luka Modric.

Luka Modric déjà assuré de rester au Real Madrid ?