Mercato - PSG : Leonardo a dressé son plan de vol pour Xavi Simons !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Xavi Simons devrait bientôt recevoir une nouvelle offre de contrat de la part du PSG. Pour que la pépite de 17 ans s'inscrive sur la durée à Paris, Leonardo compterait lui offrir un contrat de longue durée.

Arrivé du Barça à l'été 2019, Xavi Simons ne devrait pas quitter le PSG de si tôt. Engagée jusqu'au 30 juin 2022, la pépite de 17 ans serait partie pour prolonger. A en croire les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées dans le Qué Golazo Podcast il y a plusieurs jours, Leonardo aurait l'intention d'ouvrir les négociations avec Xavi Simons pour renouveler son contrat dans les mois à venir. Et il semblerait que le directeur sportif du PSG soit tout proche de passer à l'action.

Ce dimanche, Fabrizio Romano en a rajouté une couche sur le dossier Xavi Simons. Sur son compte Twitter , le journaliste du Guardian et de Sky Sport a révélé que le milieu de terrain du PSG devrait bientôt recevoir une nouvelle offre de contrat. Une proposition pour un engagement longue durée. Par ailleurs, Mino Raiola serait « proche » de Xavi Simons depuis son passage au Barça. Le célèbre agent pourrait donc avoir un grand rôle à jouer sur ce dossier. Affaire à suivre...

