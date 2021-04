Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a deux pistes sous le coude !

Publié le 11 avril 2021 à 22h30 par La rédaction

Malgré les bons résultats de son équipe, Zinédine Zidane pourrait décider de quitter le Real Madrid à al fin de la saison. En cas de départ, le technicien pourrait prendre la direction de la Juventus ou alors prendre les rênes de l'équipe de France.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zinédine Zidane pourrait faire ses valises plus tôt que prévu. Comme indiqué par L’Equipe , certains dirigeants voudraient tourner la page et miser sur un nouvel entraîneur. Interrogé il y a quelques jours sur son avenir, le technicien n’a pas voulu s’attarder sur le sujet : « Je ne regarde pas au-delà de ce que je fais maintenant. Je ne planifie rien du tout. Tu peux signer pour dix ans ici et demain être dehors. Et dans l'autre sens, tu peux signer pour un an et être là pour dix ». L’avenir de Zinédine Zidane continue d’être au cœur des rumeurs et un départ à la fin de la saison serait loin d’être exclu.

La Juventus ou l'équipe de France pour Zidane