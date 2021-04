Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à prendre une décision fracassante pour son avenir ?

Publié le 11 avril 2021 à 21h30 par D.M.

L’avenir de Zinédine Zidane demeure toujours aussi incertain. L’entraîneur du Real Madrid a son destin entre les mains et pourrait décider de quitter l’Espagne à la fin de la saison.

Proche d’un départ à la fin de l’année 2020, Zinédine Zidane est parvenu à renverser la vapeur. Sous ses ordres, les joueurs du Real Madrid sont parvenus à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions et sont en ballotage favorable avant le match retour face à Liverpool. En championnat, le club espagnol est également dans une bonne dynamique. Avant le match de l’Atlético, le Real Madrid est leader de la Liga grâce à sa victoire face au FC Barcelone ce samedi. De bons résultats qui permettent à Zinédine Zidane de respirer un peu mieux.

La balle est dans le camp de Zidane