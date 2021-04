Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana livre les coulisses de son départ !

Publié le 11 avril 2021 à 20h15 par D.M.

Wesley Fofana est revenu sur son départ de l’ASSE et a dévoilé le rôle crucial de Brendan Rodgers, l’entraîneur de Leicester, dans son choix.

L’ASSE a perdu lors du dernier mercato estival l’un des joueurs les plus performants de son effectif. Formé au sein du club stéphanois, Wesley Fofana n’a pas pu résister aux appels de la Premier League et notamment de Leicester. Le club anglais s’est attaché les services du défenseur central en déboursant près de 35M€. Pourtant, selon nos informations exclusives, Claude Puel avait tout fait pour essayer de retenir Fofana, mais ce dernier a été séduit par le discours de Brendan Rodgers.

« Il m’avait parlé de façon cash, il m’avait clairement dit les choses »