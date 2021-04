Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir payer pour Icardi !

Publié le 11 avril 2021 à 17h15 par A.C.

Mauro Icardi, arrivé lors de l’été 2019 au Paris Saint-Germain, serait poussé vers la sortie par Leonardo.

Après des débuts fracassants, Mauro Icardi a disparu peu à peu. L’attaquant arrivé en provenance de l’Inter a semblé devenir malgré lui la victime de la guerre intestine entre Leonardo et Thomas Tuchel, avant de rencontrer plusieurs problèmes physiques. L’arrivée de Mauricio Pochettino semblait pouvoir le relancer, mais désormais Icardi semble de plus en plus proche d’un départ du Paris Saint-Germain. Plusieurs sources assurent que Leonardo souhaiterait le sacrifier pour financer les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, ou encore pour faire plus de place à Moise Kean.

Le PSG obligé de payer l’Inter, si Icardi retrouve la Serie A