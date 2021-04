Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un nouveau contretemps dans un dossier à 0€ !

Publié le 11 avril 2021 à 18h15 par K.V.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Gianluigi Donnarumma attire les convoitises, notamment du côté du PSG et de Leonardo. Sauf que, même si la situation du jeune gardien est toujours aussi complexe, l'AC Milan n'a toujours pas dit son dernier mot.

Même si Keylor Navas enchaîne les incroyables performances, Leonardo envisagerait de recruter un nouveau gardien et garderait ainsi un œil sur quelques dossiers comme ceux de David De Gea ou encore d'Hugo Lloris. Mais celui de Gianluigi Donnarumma figure également dans cette liste pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait un grand admirateur du portier de l'AC Milan, mais aussi car sa situation contractuelle est loin d'être fixée. Malgré les offres de son club, Donnarumma n'a toujours pas prolongé et arrive en fin de contrat en juin prochain, sans oublier que ses exigences et celles de Mino Raiola, son agent, sont bien plus élevées que ce que propose l'AC Milan. De quoi profiter au PSG ? Ce n'est en tout cas pas ce qu'espère Stefano Pioli.

«Quel conseil je lui donnerais en tant que père? Je lui conseillerais de rester à l'AC Milan»