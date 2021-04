Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de Florian Thauvin relancé par un club de Premier League ?

Publié le 11 avril 2021 à 15h10 par B.C.

Alors qu’il sera bientôt libre de tout contrat, Florian Thauvin susciterait les convoitises de Crystal Palace, désireux de se renforcer en attaque cet été.

Florian Thauvin va rapidement devoir prendre une décision pour son avenir. Comme annoncé par le10sport.com en début d’année, Pablo Longoria s’active toujours pour prolonger le champion du monde tricolore, qui négocierait de son côté avec l’AC Milan en vue de la saison prochaine. Un temps intéressé, le FC Séville se serait mis à l’écart de ce dossier, trop coûteux aux yeux du directeur sportif Monchi. Alors que Florian Thauvin disposerait également de quelques pistes en Angleterre, The Sun révèle ce dimanche qu’une écurie de Premier League est prête à miser sur lui à l’issue de la saison.

Crystal Palace se positionne sur Thauvin