Mercato - Real Madrid : Zinédine Zidane reçoit une grande nouvelle pour son avenir !

Publié le 11 avril 2021 à 12h00 par La rédaction

Alors que la place de Zinédine Zidane était grandement menacée avec le prétendant à la présidence du Real Madrid Enrique Riquelme, le technicien tricolore devrait finalement rester seul maître de son avenir.

Annoncé comme l’opposant de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid, Enrique Riquelme avait déjà prévu de grands projets pour les Merengue . Le candidat avait quelques idées en tête pour remettre la Casa Blanca sur le toit de l’Europe. Et Zinédine Zidane avait ainsi vu sa place être menacée, alors qu’un départ cet été est déjà grandement évoqué : « Zidane ne sera pas notre entraîneur. Nous recherchons un autre profil. Un nom que j’aime ? J’aime vraiment Jürgen Klopp » avait annoncé Riquelme au micro de la Cadena Cope . Mais finalement, rien de tout cela ne devrait se produire, du moins pas de la main de l'homme d'affaires de 32 ans.

Enrique Riquelme ne prendra pas part aux élections

En effet, sur son compte Twitter , Enrique Riquelme a annoncé qu’il retirait sa candidature à la présidence du Real Madrid : « Le déroulement injuste des élections, qui se déroulent historiquement en été, et les dates auxquelles elles doivent se tenir m'ont empêché de présenter ma candidature et de lancer une campagne qui relie les membres et me permet d'expliquer mon projet pour le Real Madrid. » Florentino Pérez se retrouve donc seul candidat et devrait rempiler pour un sixième mandat. Et quand on connaît la confiance qu’il accorde à Zinédine Zidane, le technicien tricolore devrait donc être le seul maître de son avenir.